Sempre più complicato l'arrivo a Bologna di Marko Arnautovic. Mentre i rossoblù attendono lo svincolo dell'attaccante austriaco dallo Shanghai Port, sull'ex Inter sarebbe piombato il Besiktas, come riporta FootballNews24. Il club di Istanbul, si legge, sarebbe disposto a pagare il cartellino ai cinesi dello Shanghai, e avrebbe invitato l'agente di Arnautovic in Turchia per capire i margini di trattativa possibili.