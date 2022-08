L'attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha parlato in conferenza stampa, in vista dell'esordio in campionato contro la Lazio. Tra i temi toccati, il suo futuro in rossoblù: "Il mercato é mercato. Sono da tanti anni in questo mondo e so che durante la sessione di mercato ci può sempre essere interesse da parte di un altra squadra, ma sono concentrato sul Bologna".