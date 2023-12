Bologna-Atalanta è il primo big match a sorpresa della 17esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 15 di sabato 23 dicembre. La gara del Dall'Ara trasmessa in tv e streaming da Dazn e da Sky e quindi da SkyGo e Now. A sorpresa perché le due società sono in lotta per un posto Champions a dispetto di altre grandi piazze. Thiago Motta dopo l'impresa in Coppa Italia rilancia dal 1' Zirkzee e Ndoye, mentre Gasperini conferma Pasalic dopo l'ottima prestazione con la Salernitana.



PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic, Lookman.