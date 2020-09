Dopo essersi svincolato a paramero zero dal Torino, il terzino destro Lorenzo De Silvestri ha firmato un contratto biennale da un milione di euro netto a stagione fino a giugno 2022 col Bologna.



Intanto Sabatini e Bigon continuano a lavorare su due giovani: il terzino sinistro scozzese Aaron Hickey (classe 2002) dell'Hearth of Midlothian e l'attaccante ucraino della Dinamo Kiev, Vladyslav Supryaga (classe 2000).



Sempre secondo il Corriere dello Sport, in uscita ci sono due attaccanti: Cesar Falletti alla Ternana, Diego Falcinelli è a un passo dalla Reggina. Appena arrivato dal Chievo, il giovane Vignato è richiesto in prestito dallo Spezia. Genoa e Parma si contendono Sansone.