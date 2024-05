Bologna avanti per sfatare il tabù Juventus

25 minuti fa



Bologna e Juventus, in Champions dallo scorso turno, si ritrovano nel posticipo del lunedì sera che chiude il programma della 37^ giornata. I rossoblù si sono aggiudicati solo una delle ultime 42 sfide contro i bianconeri e non vincono in casa da ben 26 anni: un tabù che potrebbe esse sfatato per gli esperti, che vedono avanti il segno «1» a 2,50, sale a 3 il colpo esterno, con il sesto pari consecutivo in Serie A della Juve visto a 3,10. I bianconeri arrivano da quattro Under 2.5 consecutivi: nettamente avanti in quota il quinto, a 1,57, sull’Over 2.5 dato a 2,30. Occhio a Dusan Vlahovic, match-winner mercoledì in Coppa, in pole tra i marcatori a 3, seguito da Riccardo Orsolini proposto a 3,40.