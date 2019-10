Mattia Bani, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata dai felsinei per 2-2 contro la Lazio: "Partita dura, c'erano continui ribaltamenti di fronte e dovevamo stare attenti a non lasciar spazio agli avversari. Il 2-2 va bene, abbiamo provato a vincerla, ma dovevamo essere attenti a non perderla. Dobbiamo mettere maggiore attenzione ma alla fine è un buon punto".



SUL RITORNO DI MIHAJLOVIC - "Per noi è importante, ci trasmette grande carica e gli auguriamo di tornare con noi prima possibile. Ci segue a distanza, ma devo fare i complimenti a tutto lo staff che sta facendo un grande lavoro".