Mattia Bani, nuovo difensore Bologna, arrivato dal Chievo Verona, parla ai tifosi rossoblù: "Arrivo con grande entusiasmo, in un club importante, che vive di calcio. L'anno scorso ci sono state delle difficoltà ma la squadra ha finito alla grande. Ormai sono alla terza stagione in Serie A, mi metterò a disposizione come ho sempre fatto, cercando di dare il giusto apporto alla squadra. Sono un difensore che cerca di essere efficace, di togliere spazio agli attaccanti avversari. Sono pronto, sono molto carico".