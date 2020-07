Dopo la vittoria contro l'Inter, l'attaccante del Bologna Musa Barrow ha parlato così a DAZN: "Cerco sempre di dare consigli a Juwara, in campo e fuori. E sono contento che abbia segnato. Ho preso la sua maglia e me la porto a casa".



Cosa dice mister Mihajlovic?

"Ogni settimana mi dice sempre che devo migliorare. Io cerco di farlo. I consigli che mi dà lui io li giro ai giocatori più giovani, come Juwara".



Le conseguenze di un atteggiamento sbagliato?

"L'avete sentito durante la partita… Noi sappiamo che dobbiamo giocare senza paura, aggredendo sempre. E noi cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. Sono molto contento che Mihajlovic alleni questa squadra, e che io ci giochi".



Si corre più con Mihajlovic o cn Gasperini?

"Correvo tanto là e corriamo tanto qua. L'importante però è fare quello che piace al mister. Sono diversi".