L'attaccante del Bologna, Musa Barrow, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Inter:



ARNAUTOVIC - "C'è bisogno di fare gol, visto che ci manca Arnautovic. Fare gol e aiutare la squadra per contribuire alla manovra. Ho tanta voglia di segnare, ma gli attaccanti vivono di momenti. Bisogna saperli gestire e continuare a perseguire la rete".



PIAZZAMENTO EUROPA - "Europa? Non dico bugie, dobbiamo cercare di giocare bene, oggi è difficile e occorre restare concentrati al 100%".



BLOCCARE LUKAKU - "Inter? Non dobbiamo concedergli le ripartenze e i contropiedi. Occorre chiudergli i quinti e le linee su Lautaro e Lukaku".