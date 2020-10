Musa Barrow, attaccante del Bologna, parla a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari, dove ha fatto una doppietta: “Finalmente oggi sono arrivati i primi gol e per la squadra i tre punti. Dall'inizio del campionato ci ho provato ogni partita a segnare, ma sapevo dentro di me che sarebbe arrivato. La prima cosa è aiutare la squadra a vincere. Palacio mi può insegnare tante cose. Io guardo lui, se lui va fuori io vado dentro, ci aiutiamo in campo. Ci sono tanti infortuni, ma qui tutti hanno voglia di giocare. Mi dispiace per chi è fuori, noi diamo tutti il massimo”.