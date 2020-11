Musa Barrow, attaccante del Bologna, parla ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della partita con la Sampdoria: "Ora che è passata la sosta per le Nazionali affrontiamo la Sampdoria, dobbiamo cercare di prendere il nostro ritmo e fare la nostra partita per provare a vincere. So che sarà una partita difficile ma se faremo il nostro gioco possiamo fare risultato".