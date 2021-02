Marcatori: 1’ pt Sansone (BO), 15’ st Viola (BE).Assist: 1’ pt Barrow (BO).Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo Larangeira, Dijks; Schouten (36’ st Palacio), Dominguez (9’ st Poli); Skov Olsen (26’ st Orsolini), Soriano, Sansone (27’ st Sansone); Barrow. All. Mihajlovic.Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia (37’ st Caldirola), Glik, Barba (31’ st Foulon); Viola, Schiattarella, Hetemaj (37’ st Dabo); Iago Falque (25’ st Sau), Caprari (25’ st Insigne); Lapadula. All. Inzaghi.Arbitro: Ghersini di Genova.Ammoniti: 3’ pt Dominguez (BO), 19’ st Soriano (BO), 19’ st Schiattarella (BE), 39’ st Vignato (BO), 45’ st Montipo’ (BE)