Il difensore del Bologna Sam Beukema ha parlato a DAZN, in vista della partita casalinga contro l’Atalanta: "La scorsa settimana abbiamo giocato con Roma e Inter e ci siamo divertiti, ma oggi abbiamo un'altra sfida. L'Atalanta è molto forte: li rispettiamo, ma vogliamo vincere".



A Sky Sport: "Da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo grazie al mister Thiago Motta, che mi ha spiegato tante cose. Mi ha detto cosa voleva da me e da un difensore centrale e ho cercato di imparare il prima possibile. Penso di averlo fatto velocemente. Per me è uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto, ma anche per i miei compagni. Ha avuto una grande carriera da giocatore. Sono molto felice".