A pochi minuti dal match tra Bologna e Milan, Sam Beukema ha parlato ai microfoni di Dazn, evidenziando la sua amicizia con Tijani Reijnders, suo compagno di squadra ai tempi dell'Az Alkmaar e oggi rivale in campo. Il difensore ha dichiarato: "L'ho chiamato ieri e abbiamo parlato per mezz'ora al telefono. Abbiamo parlato di tutto, anche della partita di oggi. Ci conosciamo da 12 anni, quindi per entrambi è un momento molto speciale. Guardo avanti e non vedo l'ora di scendere in campo."