Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport della sua nuova avventura e della gara col Napoli: "Sono i campioni. Bisogna rispettarli. Ma penso anche che ci sono squadre come l'Inter, che è davvero forte, o il Milan, la Juve. Non penso che il Napoli sia migliore o più forte di Juve, Inter o Milan"



OBIETTIVI - "Per ora non possiamo parlare di un obiettivo preciso. Vogliamo finire settimi, sesti, quinti. Non lo so. Adesso la cosa più importante è migliorare il nostro modo di giocare. Vogliamo finire il più in alto possibile. Personalmente spero che si possa fare ancora meglio della scorsa stagione. Abbiamo le qualità per poterlo fare", ha concluso.