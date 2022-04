Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Sampdoria:



'Quando si recupera tutta la rosa ci sono dei cambi giusti. Merito ai ragazzi, che vanno ringraziati perché stanno affrontando la settimana con grande attaccamento e professionalità. Tutti hanno aggiunto qualcosa in più, è una grande soddisfazione per il club. La vittoria è dedicata al mister, che si fa sempre sentire a distanza. Arnautovic? Entrerà nella storia del Bologna. Riparliamone fra 4 o 5 anni. Con la vittoria di oggi la salvezza non è matematica, ma poco ci manca. Speravamo in qualcosa di meglio, non ci siamo riusciti ma la strada è quella giusta".