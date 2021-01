Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con la Juve: "Barrow ha sempre giocato da attaccante, lui è un attaccante e qui da noi ha fatto anche molto bene da esterno. Penso che un attaccante forte è forte vicino alla porta, in quella zona del campo può diventare pericoloso. In partite come queste sarà difficile però ha tutte le caratteristiche e la voglia di migliorare e crescere".