Il ds delRiccardoha parlato a DAZN dopo lo 0-3 rimediato a Roma contro la Lazio.“Nel primo tempo abbiamo subito poco, ma il rigore ha cambiato l’impostazione della partita. Un rigore atipico, perché il difensore usciva dall’area. Nella ripresa abbiamo creato, ma ci siamo aperti e la Lazio in contropiede è micidiale. Hanno concretizzato subito e lì la partita è finita. Il momento non è buono, ma abbiamo i mezzi per toglierci quest’ansia nel giocare e dobbiamo recuperare la nostra identità”.“Quando subisci un gol la partita cambia. Loro avevano dominio territoriale, ma avevano creato poco e nella ripersa avremmo avuto certamente la possibilità di creare di più”.“Capita spesso che un ragazzo giovane, quando arriva, è meno sotto pressione e gioca spensierato. Kasius ha fatto bene, ma oggi sui singoli non c’è molto da soffermarsi. La qualità che abbiamo dobbiamo farla venire fuori, lavorando bene in settimana perché davanti abbiamo partite importantissime”.“Il rischio è di non finire la stagione come abbiamo fatto la prima metà e questo è quello che non vogliamo. Nella prima parte abbiamo fatto il record di punti, poi vanno ricordate le difficoltà trovate nel mese di gennaio. La partita di oggi sarebbe stata difficile comunque, ma senza il rigore sarebbe stata diversa”.