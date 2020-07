Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai microfoni di Dazn prima della sfida col Lecce: "Il prossimo passo è crescere non l'Europa, poi quello che comporterà la nostra ambizione e il risultato finale lo vedremo. Tra le prime sette attuali e l’ambizione di chi vuole inserirsi in quel gruppo c’è un grande divario. Ma non siamo così lontani da poter pensare di combattere per quei posti”.