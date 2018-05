Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della partita tra i felsinei e la Juventus.



SULLA PARTITA - "Siamo qua per fare la nostra gara e portare a casa punti, dimostrare che possiamo fare bella figura dando filo da torcere alla Juve. Bisogna fare loro i complimenti ma noi vogliamo provare a dargli fastidio per dare una soddisfazione ai nostri tifosi".



SALTO DI QUALITA' - "Combatto da anni l'idea che i salti di qualità si facciano attraverso il calciomercato. Il lavoro da fare è un altro. Questa è una squadra in crescita che sta cercando di fare un passo alla volta. Non è per niente facile nella realtà di oggi perchè i fatturati sono determinanti. Noi cerchiamo con investimenti sui giovani e con uno zoccolo duro di fare del nostro meglio".



SU VERDI - "E' praticamente un anno che Verdi è monitorato dalle big. E' molto vicino alla doppia cifra nei gol e negli assist ed è giusto che sia visionato dalle grandi squadre".