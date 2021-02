Il ds del Bolognaha parlato dell'ultimo arrivato in casa rossoblù, il bulgaro: "E' un ragazzo giovane che viene dall'estero - ha detto a Sky Sport - come sempre ci vorrà pazienza perché è sempre molto complicato ambientarsi nel nostro campionato, soprattutto per i difensori.. La squadra quest'anno ha sbagliato poche partite dal punto di vista dell'atteggiamento, ha raccolto meno di quello che meritava ma nel girone d'andata siamo arrivati ad avere anche 10 assenti per più di qualche gara. Il percorso è avviato, manca ancora mezzo campionato e i conti si faranno alla fine. La squadra ha valori tecnici e morali, l'allenatore e il suo staff sono bravi e la società è compatta. I tifosi, inoltre, sono molto vicini alla squadra nonostante tutte le problematiche che conosciamo. E' una fase di crescita che sta prendendo il via, vediamo da stasera cosa possiamo fare".- "E' un ragazzo giovane, straniero, che arriva in Italia e per il quale la prima stagione è stata complicata.. Raramente ho visto giovani forti arrivare in Serie A e spaccare subito. Skov Olsen sta facendo il suo percorso, oggi ha una chance importante che si è guadagnato con la prestazione contro il Parma ma non è una bocciatura per nessuno. La sana concorrenza nel calcio fa sempre bene".- "Avremo preso qualcuno se ci fosse stata l'occasione per prendere quello giusto secondo le nostre esigenze.e siamo rimasti così. Io sto scavallando i 50 e faccio parte di quella generazione di direttori sportivi ai quali hanno insegnato che la sessione di mercato di gennaio è quella di riparazione, e io in questa squadra ho poco da riparare".