Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, fa il punto sul mercato in casa rossoblù. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sarà una stagione di prosecuzione del lavoro della scorsa stagione, tra innesti giovani e non. Sarà un mix di esperienza e meno esperienza, dobbiamo proseguire su questa strada, cercando di migliorarci e di crescere. Abbiamo una decina di giovani interessanti che devono fare il loro percorso. Se seguiamo Supryaga? Sì: spesso e volentieri anticipate le notizie anche rispetto alle trattative. Però il ragazzo è interessante, c'è una trattativa, ma è un'operazione che si vedrà avanti nel tempo. Non è una trattativa semplice, il Bologna ha giocatori giovani e forti. Davanti siamo tanti, resta da capire le dinamiche delle operazioni ma è un obiettivo".