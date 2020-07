Il ds del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto a Sky Sport prima ella sfida con l'Atalanta: "Non è facile reagire a una sconfitta come quella contro il Milan, perché non c'è nemmeno il tempo. Ora si fa fatica anche a fare l'analisi della gara precedente: siamo rientrati da Milano alle 3 di notte, ma il bello del calcio è che puoi rifarti ogni volta".



MIHAJLOVIC - "Ho la fortuna di non dovermi chiarire o ascoltare le parole del mister. Sinisa sa bene quello che è il progetto del club e noi conosciamo le sue ambizioni: vogliamo una squadra forte quanto lui, siamo in sintonia su tutto".



SHOPPING A BERGAMO - "Lo avevamo fatto in inverno con Ibanez, ma per alcune problematiche non siamo riusciti a portarlo a Bologna".



DE SILVESTRI-EDER - "Parliamo di giocatori forti e affermatiche farebbero comodo. Noi cerchiamo anche operazioni di un'altra prospettiva, non solo ultra trentenni".



BARROW - "Cosa abbiamo visto in lui? Lavoriamo sulle caratteristiche e Barrow aveva quello che cercava Mihajlovic. In Barrow ci avevo visto quello che tanti anni fa con Mazzarri avevamo visto in Cavani".