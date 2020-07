Bologna-Cagliari: 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 49’ p.t. Barrow (B), 1’ s.t. Simeone (C).



Assist: 1’ s.t. Nainggolan (C).



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks (26’ s.t. Krejci); Schouten (25’ s.t. Dominguez), Medel (45’ s.t. Svanberg); Soriano, Orsolini, Palacio (26’ s.t. Sansone); Barrow. All. Mihajlovic.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (20’ s.t. Pisacane), Ceppitelli (24’ p.t. Lykogiannis), Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Pellegrini (33’ s.t. Ionita); Simeone, Pedro. All. Zenga.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 13’ p.t. Schouten (B); 19’ p.t. Tomiyasu (B), 25’ p.t. Carboni (C), 14’ s.t. Pellegrini (C), 19’ s.t. Dijks (B).