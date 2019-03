Bologna-Cagliari 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 34’ p.t. Pulgar rig., 32’ s.t. Soriano



Assist: 32’ s.t. Sansone



Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone (38’ s.t. Svanberg), Santander (22’ p.t. Orsolini), Palacio (40’ s.t. Falcinelli). All. Mihajlovic.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Padoin (1’ s.t. Despodov), Bradaric (26’ s.t. Thereau), Ionita; Barella; Pavoletti, Joao Pedro (37’ s.t. Birsa). All. Maran.



Arbitro: Irrati di Pistoia.



Ammoniti: 6’ s.t. Bradaric (C), 6’ s.t. Dzemaili (B), 6’ s.t. Barella (C), 12’ s.t. Srna (C), 25’ s.t. Pellegrini (C).