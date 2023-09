Bologna-Cagliari 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 22' p.t Luvumbo (C), 15' s.t Zirkzee (B), 44’ s.t Fabbian (B)

Assist: 22' p.t Wieteska (C), 15' s.t Kristiansen (B)



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (38’ s.t De Silvestri), Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro (22' s.t Urbanski), Aebischer (38’ s.t El Azzouzi); Karlsson (42’ s.t Fabbian), Ferguson, Ndoye (22' s.t Orsolini); Zirkzee. All. Thiago Motta



Cagliari (4-4-2): Radunović; Zappa (21' s.t Oristanio), Dossena, Wieteska, Augello (26' s.t Azzi); Nandez (1' s.t Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (21' s.t Deiola); Luvumbo, Petagna (1' s.t Shomurodov). All. Ranieri



Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 40' p.t Ferguson (B), 24' s.t Sulemana (C), 45’ s.t +2 Makoumbou (C)

Espulsi: |