Bologna e Cagliari si affrontano alle 18.30 al Dall'Ara per provare a strappare i primi 3 punti della stagione. Per farlo Thiago Motta si affida a Karlsson, all'esordio dal primo minuto, mentre Ranieri lancia subito Petagna accanto ad Oristanio. Queste le formazioni ufficiali:



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Aebischer; Karlsson, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, makoumbou, Sulemana, Azzi; Petagna, Oristanio. All. Ranieri