Ad aprire il sabato della 3ª giornata di Serie A è la sfida tra Bologna e Cagliari: calcio d'inizio ore 18.30, la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e in tv da Sky (Sky Sport Calcio, numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre; Sky Sport, numero 251 satellite). Emiliani reduci dal pareggio in casa della Juventus tra le polemiche per il rigore negato a Ndoye, i sardi cercano i primi gol della stagione dopo aver chiuso a reti bianche le sfide con Torino (0-0) e Inter (0-2).



LE ULTIME - Motta è stuzzicato dall'idea di lanciare Karlsson dal 1' e può rifiatare Orsolini, possibile chance anche per Kristiansen in difesa al posto di Lykogiannis. Petagna scalpita, ma Ranieri può dare spazio a Luvumbo con Oristanio in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Luvumbo, Oristanio.