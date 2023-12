Il Bologna vince contro la Roma al Dall'Ara. Tra i protagonisti della sfida c'è anche Riccardo Calafiori, ex Roma. Queste le sue parole a Dazn nel post partita:



SOGNO EUROPA - "La gente fa bene ad essere commossa, quello che stiamo facendo è straordinario, lavoriamo bene e si vede in campo. Lavoriamo partita per partita, non sarà facile. Mi sento centrale, terzino ma posso giocare anche centrocampista, mi piace giocare ogni partita".



FASCIA DA CAPITANO - "Una cosa speciale che non mi aspettavo".