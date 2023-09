L'ultimo acquisto di casa Bologna, Riccardo Calafiori, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione:



Quando hai capito che il Bologna era realmente interessato a te?

"Interessato da subito. La trattativa non é stata semplicissima ma l'importante é essere qui".



Ti vedevi già un anno fa al Bologna? Il pensiero di tornare alla Roma c'è ancora?

"Con il Bologna siamo stati vicini più volte, mentre per quanto riguarda Roma non è un mio obiettivo. Ora sono in Serie a e voglio fare bene qui".