Bologna, Calafiori non convocato per il ritiro: è a un passo dall'Arsenal, 50 mln in arrivo

Redazione CM

13 minuti fa



Il Bologna si prepara a cedere Riccardo Calafiori all'Arsenal. Il difensore classe 2002 non si é presentato a Casteldebole e non compare fra i convocati per il ritiro di Valles: il passaggio in Premier League è imminente, per circa 50 milioni di euro.