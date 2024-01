Bologna, cambia l'attacco: Van Hooijdonk può partire, un ex Inter tra i nomi per sostituirlo

L'attacco del Bologna può cambiare ancora pelle negli ultimi giorni di mercato. L'arrivo Santiago Castro dal Velez Sarsfield non ha chiuso i movimenti dei rossoblù nel reparto offensivo, al netto della posizione di Joshua Zirkzee salda al centro del progetto almeno fino al termine della stagione.



AI SALUTI - La novità è costituita dal potenziale addio di Sydney van Hooijdonk. L'attaccante non trova ampio minutaggio e l'arrivo di Castro chiude ulteriormente gli spazi: per questo il classe 2000 ha chiesto la cessione, con l'obiettivo di rilanciarsi altrove.



PRIMA PUNTA? NON PER FORZA - Se Van Hooijdonk dovesse partire, il Bologna dovrebbe sostituirlo almeno numericamente, ma non necessariamente con un'altra prima punta. Stando a La Gazzetta dello Sport infatti, Sartori e Di Vaio stanno valutando anche profili con caratteristiche diverse e non mancano nomi in lista.



ODGAARD - Il primo è Jens Odgaard, attaccante già visto in Italia nelle giovanili dell'Inter e al Sassuolo. Il danese, oggi all'AZ Alkmaar, era stato obiettivo del Bologna anche la scorsa estate.



BOADU - L'alternativa più affascinante è costituita da Myron Boadu del Monaco, un'operazione complicata da imbastire per costi e tempo a disposizione prima della chiusura della finestra invernale.