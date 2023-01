Il difensore del Bologna Andrea Cambiaso ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Spezia:



“Il campionato è lungo e la classifica è difficile da leggere anche per il caso Juventus. Stiamo facendo molto bene, proponendo gioco e forse anche con la Cremonese avremmo meritato di più. Motta ci chiede molto di giocare, di attaccare e noi stiamo cercando di seguirlo anche se non sempre ci riesce, ma stiamo facendo bene. Modello? Cancelo è il mio preferito in questo ruolo anche se fare quella carriera è difficile, ma mi ispiro a lui. Non so dove giocherò il prossimo anno, sono discorsi che non voglio fare ora perché sono un giocatore del Bologna. Sono in crescita, sto recuperando la forma e voglio chiudere al meglio la stagione".