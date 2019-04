Intervista da Il Resto del Carlino, l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello ne ha approfittato per parlare di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.



Queste le parole dell'ex tecnico:" Quello che sta facendo oggi Mihajlovic ha dell'incredibile. Non solo vince le partite, ma fa anche divertire il pubblico. Io credo che di questo passo sia già pronto per una grande squadra e penso che il suo lavoro non passi inosservato. Sono molto contento per lui, il Bologna in futuro potrà posizionarsi in una classifica più elevata".