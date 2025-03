Bologna, Castro convocato dall'Argentina: il retroscena con Spalletti

Getty Images

Santiago Castro è l'ennesima intuizione di Giovanni Sartori, che per sostituire Zirkzee ha puntato sull'attaccante classe 2004 che a gennaio 2024 ha pescato dal Velez per 15 milioni di euro. Tra l'indifferenza generale. Sei mesi dietro l'olandese prima di prendere il suo posto al centro dell'attacco rossoblù. Italiano non ne può più fare a meno, Spalletti si è informato sulla possibilità di convocarlo per la nazionale italiana ma Scaloni ha anticipato i tempi chiamandolo per le prossime partite dell'Argentina. Il ct della Seleccion l'aveva già inserito tra i pre-convocati per le gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Brasile.

- Spalletti ci aveva pensato davvero a convocare Castro in azzurro provando un Retegui-bis, ma il giocatore - praticamente quasi al centro di un testa a testa di... mercato tra nazionali - era stato chiaro sulla sua volontà: "Sono consapevole che il livello della Nazionale è altissimo e so che dovrò lavorare sodo per meritarmi una convocazione, ma". Santiago è arrivato fino alle partite con la nazionale olimpica, non ha ancora mai giocato con la nazionale A e potrebbe debuttare durante questa sosta (in caso di mancato esordio sarebbe ancora convocabile dall'Italia).

- Se quando Sartori ha portato in Italia Castro in pochi credevano alla sua esplosione, oggi le sue qualità le conoscono tutti e in estate i riflettori del mercato potrebbero accendersi su di lui.e fuori dal nostro campionato interessa soprattutto a club della Premier League. Il Bologna al momento non ha nessuna intenzione di cederlo, intanto Santiago ha ricevuto la prima chiamata tra i convocati dell'Argentina.- Out Messi per un problema muscolare, oltre a Castro il ct Scaloni ha convocato altri sei giocatori della Serie A; e tra i rossoblù c'è anche Benjamin Dominguez.

Portieri: Martinez, Rulli, Benitez

Difensori: Molina, Foyth, Romero, Pezzella, Balerdi, Otamendi, Medina, Tagliafico

Centrocampista: Parades, Enzo Fernandez, De Paul, Perrone, Palacios, Mac Allister, Nico Paz, Thiago Almada, Benjamin Dominguez

Attaccanti: Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, Castro, Julian Alvarez, Lautaro Martinez.