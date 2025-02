Bologna, Castro punge Milan e Atalanta: "Ce la saremmo giocata con Feyenoord e Brugge"

Getty Images

Santiago, attaccante argentino del, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino, parlando anche delle sensazioni che ha lasciato il percorso dei rossoblù in Champions League:"Ci ha lasciato avvero tanta fame. Mi manca molto quell’atmosfera, vorrei riviverla subito. Ma la Champions è finita per noi, non possiamo perderci in questi pensieri: dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia"."Ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Sappiamo che i playoff erano alla nostra portata:Se guardiamo alle nostre gare in Europa, sono state tutte di livello. Peccato. Comunque abbiamo tifato per le italiane. Anche per via del ranking, ovviamente".

- "L’obiettivo è uno: tornare di nuovo in Europa. Però non lo so, dico sempre che è meglio vedere di gara in gara. Abbiamo perso punti importanti a Empoli e a Lecce".