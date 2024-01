Bologna, Castro può arrivare addirittura a febbraio

Il Bologna è al lavoro per sbloccare la trattativa legata all'attaccante argentino del Velez Santiago Castro: il prezzo della clausola, che comprende anche bonus e commissioni, è di circa 11,5 milioni, e i rossoblù lavorano per limarlo. Le alternative, Musa del Benfica e Toni Martinez del Porto, sono pronte, ma il preferito rimane Castro e secondo La Gazzetta dello Sport per averlo Motta sarebbe disposto ad aspettare.



OLTRE GENNAIO - Il bomber è impegnato con la formazione Albiceleste Under 23 al torneo preolimpico; qualche giorno ancora agli ordini di Javier Mascherano e poi la destinazione, nel mese di febbraio, potrebbe essere l'Emilia Romagna. Ovviamente con l'affare che si dovrebbe concludere per forza entro la chiusura della finestra invernale.