Il Bologna ha il sì di Santiago Castro, diciannovenne centravanti (ma anche ala, un bivalente di piede destro) del Velez Sarsfield. La proposta dal d.t.Sartori e dal d.s. Di Vaio è stata convincente e fatta sulla base di 7 milioni. Tutto lascia pensare che sarà lui l’innesto di gennaio per diventare vice-Zirkzee: ma non… subito. Castro, infatti, è stato preconvocato nell’Under 23 di Javier Mascherano per il torneo Preolimpico che comincerà il 20 gennaio in Venezuela (fino all’11 febbraio). Morale: se rientrerà nei “definitivi” dell’Albiceleste, Santiago si aggregherà al Bologna solo a febbraio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.