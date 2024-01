Bologna, c'è l'accordo per Santiago Castro: chi è il nuovo vice Zirkzee che fa sognare l'Argentina

Guerrieri e Gervasio

Rettilineo finale per l'affare che porterà Santiago Castro al Bologna. Il club rossoblù ha chiuso per l'attaccante argentino: l'accordo è già stato raggiunto ma restano da sistemare alcuni ultimi dettagli col club proprietario del suo cartellino, il Velez.



I DETTAGLI - Da decidere ancora le modalità di pagamento della cifra pattuita. Il Bologna dovrebbe pagare il giocatore 10 milioni ma dilazionando il pagamento e quindi non esercitando la clausola rescissoria - che pure costava della stessa cifra - ma che avrebbe dovuto essere pagata subito in un'unica tranche. L'intesa è arrivata dopo un lungo braccio di ferro col Velez che ha resistito e non è sceso dalla valutazione di 10 milioni. Thiago Motta avrà dunque a disposizione il vice Zirkzee che aveva chiesto sul mercato. Il club di Sartori aveva vagliato altri profili, compreso quello di Musa del Benfica, ma poi ha virato sul giovane argentino classe 2004 che firmerà per 5 anni. L'arrivo di Castro potrebbe ora portare alla cessione di Sydney van Hooijdonk che ha trovato poco spazio in questa stagione e reclama minuti.



IL PROFILO - Castro è nato il 18 settembre 2004 a San Martin, Buenos Aires. All’età di 11 anni entra nel settore giovanile del Vélez e non lo lascia più, fino ad ora. Inizia a giocare da centrocampista per poi essere spostato in attacco, ruolo in cui debutta in Prima Squadra nell’agosto 2021 ad appena 16 anni. Si tratta di una prima punta mobile, tecnica e rapida, è alto 179 centimetri e in carriera ha giocato anche da esterno. L'esplosione è arrivata nell'ultima Copa de la Liga quando ha segnato 6 gol, garantendo al Velez la salvezza e laureandosi capocannoniere della squadra nel torneo a 19 anni, 2 mesi e 7 giorni, il più giovane di sempre. In Argentina ne parlano già come del prossimo bomber del Paese pronto a inserirsi nella lunga lista di 9 albicelesti forti davanti alla porta ma abili anche a legare il gioco. L'unica brutta notizia per il Bologna? Il giocatore è impegnato con la propria nazionale U23, allenata da Mascherano, nel Preolimpico in Venezuela dove l'Albiceleste spera di strappare il pass per Parigi 2024 e non arriverebbe in Italia prima di metà febbraio.