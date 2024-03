Bologna, c'è lesione per Zirkzee: ecco per quanto sarà fuori

Tegola per il Bologna che dovrà fare a meno per qualche settimana di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese si era fermato durante la gara con l'Inter e oggi, dopo aver sostenuto gli esami, ha avuto il responso, un brutto risveglio per gli emiliani.



STOP - Questo il comunicato del club rossoblu: "Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane".



L'INFORTUNIO - Il problema fisico che terrà ai box Zirkzee si è palesato durante il secondo tempo della sfida di sabato tra Bologna e Inter: l'attaccante è stato sostituito al minuto 79, si è coperto il volto con la maglia e, dolorante, ha lasciato il campo, conscio che lo stop non sarebbe stato breve. Anche per questo e nonostante il giorno libero, nella giornata di ieri il Bologna ha sottoposto Zirkzee ad una risonanza magnetica per stabilire le sue condizioni. A questi primi test sono succeduti altri esami, svolti oggi, e che hanno confermato le sensazioni negative.



QUANDO TORNA - L'olandese era stato appena convocato per la prima volta dalla sua nazionale ma dovrà rinunciare alla chiamata di Rambo Koeman. Il suo rientro potrebbe arrivare a fine mese ma è probabile che Zirkzee torni nelle prime sfide di aprile. Nel mirino ci sono la gara con la Salernitana del primo aprile o quella in casa del Frosinone del 7 aprile.



CHI AL SUO POSTO - Già con l'Inter, Zirkzee era stato sostituito da Santiago Castro, argentino appena arrivato in Italia e che ha debuttato proprio contro i nerazzurri. Sarà lui a giocarsi il posto con Jens Odgaard, riserva prescelta dell'olandese e che ha già segnato due reti in questa Serie A.