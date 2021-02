Secondo Il Corriere dello Sport in estate il Bologna sceglierà almeno uno tra Schouten, Svanberg e Dominguez per realizzare una plusvalenza utile a finanziare un colpo in entrata. Le operazioni più fattibili in questo senso sarebbero quelle legate alle cessioni dello svedese e dell'olandese, pagati rispettivamente 4 e 3 milioni di euro. Per l'argentino, invece, erano stati investiti 10 milioni, pertanto fare una plusvalenza attraverso la sua vendita si preannuncia più complicato.