Babacar regala, Boga toglie, Destro risorge e resuscita per Mihajlovic il sorpasso sull'Empoli, sorpasso che era appena defunto in campo. Che c'entra l'Empoli? Mica giocava l'Empoli a Bologna. Ma il Bologna era contro l'Empoli che davvero giocava, il Sassuolo era un mezzo per raggiungere un fine. E il fine per Mihajlovic era il Bologna quartultimo in classifica e non più terzultimo. Ora o forse mai più: l'Udinese aveva già fatto suo e si era portata a 28 punti in classifica. La Spal aveva strafatto il suo ed era già andata a 29. Chievo spacciato, Frosinone quasi: chi li accompagna in B, Empoli o Bologna? Per stasera Bologna salvo, sorpasso sull'Empoli, un sentito grazie rossoblù a Babacar e tre punti in tasca per salire a 27 punti, due sopra l'Empoli. Ma Babacar da solo non sarebbe bastato, al minuto 90 Boga toglieva a Mihajlovic la vittoria e il sorpasso. Ora dentro da pochissimo c'è Destro, minuti di recupero e Destro risorge, la sbatte dentro di testa quando mancano 15 secondi alla fine. Destro risorto, Bologna quartultimo grazie a se stesso e anche per grazia ricevuta.



Bologna che parte indiavolato: Soriano, Palacio, Sansone puntano e saltano avversari. Più Palacio di tutti, Palacio soprattutto. Ma la coppia in altra maglia, la coppia Berardi-Babacar dopo una dozzina di minuti porta e mette la palla in rete. Sassuolo in vantaggio, Bologna da indiavolato a disperato, no, c'è Var. Anzi c'è fuorigioco. Una fatica bestiale, come previsto, più del previsto, per il tifoso rossoblù.

Niente gol, niente svantaggio. Bologna ricomincia: Sansone quasi, Orsolini quasi... Quasi centrano la porta o il gol. Bologna attacca ma è soprattutto una partita affannata. Molto calda di gioco, poco lucida di gioco. Corrono più o meno tutti, fanno confusione ed errori più o meno tutti. Sensi per il Sassuolo che è il minuto 34 il gol lo ha fatto, non fosse per la gamba del difensore bolognese che intercetta e devia. Poi ancora Sansone dall'altra parte e quindi Babacar dall'altra parte ancora. Primo tempo affannato, come detto, per merito (?) di entrambe le squadre.



Il Sassuolo riparte più rilassato, ha meno da perdere: Sensi ci va vicino, subito dopo l'arbitro grazia il Bologna di un secondo giallo e quindi uomo in meno. Bologna incassa la grazia e porta Orsolini al tiro, in due del Sassuolo salvano sulla linea. Palacio-Poli, altro tiro, stavolta ci pensa Consigli. Il Bologna si rimpannuccia, ha più da vincere. Babacar gioca pensando ad altro, chissà a cosa. Mentre ci pensa intensamente si inventa un rigore... per il Bologna! Scomposto, svagato, va inutilmente con il braccio a toccare il pallone che usciva dall'area. Pulgar entra per battere il rigore: 1-0 per il Bologna. A che pensava Babacar? Non lo sapremo mai.



Il tempo di vedere che Sassuolo avesse giocato con serietà non l'avrebbe persa, il tempo per Palacio di mangiarsi un gol, il tempo per il pareggio di Boga e la resurrezione a assunzione in cielo di Destro. Il tempo per il tifoso bolognese di vivere quel che i tifosi tutti sanno: guardare la partita è fatica, lavoro e stress. Altro che divertimento. Lavoro duro, fatica bestiale, quasi fisica, Anzi senza quasi. Alla fine di Bologna-Sassuolo il vero tifoso del Bologna è felice e, dovesse pesarsi su una bilancia, leggerebbe uno o due chili in meno. Appunto, come dopo una fatica bestiale.



IL TABELLINO



Bologna-Sassuolo 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 23’ s.t. (rig.) Pulgar (B), 47’ s.t. Boga (S), 51’ s.t. Destro (B).



Assist: 51' s.t. Orsolini (B).



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijcks; Dzemaili (39’ s.t. Donsah), Poli (22’ Pulgar); Soriano (48’ s.t. Destro), Orsolini, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon (1’ s.t. Lirola), Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli (26’ Locatelli), Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco (18’ s.t. Boga). All. De Zerbi.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata.



Ammoniti: 22’ p.t. Helander (B), 28’ p.t. Demiral (S), 16’ s.t. Sensi (S), 41’ s.t. Bourabia (S), 53’ s.t. Destro (B).