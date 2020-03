Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso la sfida con la Juventus. Seduta di scarico in palestra per i titolari di Roma, lavoro atletico sul campo per gli altri, con esercizi sul possesso e partitella finale. Mitchell Dijks si è allenato in parte con i compagni e in parte in maniera differenziata; differenziato per Ladislav Krejci, terapie per Mattias Svanberg.