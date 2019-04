Bologna-Chievo 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 20’ s.t. Pulgar (rig)., 23’ s.t. Pulgar (rig), 44' s.t. Dijks.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (40’ s.t. Gonzalez), Dijcks (45' s.t. Calabresi); Dzemaili (47' s.t. Poli), Pulgar; Soriano, Orsolini, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.



Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli (29’ s.t. Pucciarelli), Bani, Andreolli, Barba; Kiyine (24’ s.t. Giaccherini), Dioussè, Rigoni, Leris; Vignato (35’ s.t. Cesar), Stepinski. All. Di Carlo.



Arbitro: Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 12’ p.t. Andreolli (C), 26’ p.t. Leris (C), 34’ p.t. Lyanco (B), 6’ s.t. Rigoni (C), 16’ Dioussè (C), 28’ s.t. Bani (C).



Espulsi: 34’ s.t. Bani (C).