La 31esima giornata di Serie A si conclude stasera con la sfida tra Bologna e Chievo, vitale soprattutto per la formazione di Mihajlovic che, dopo il tracollo di Bergamo, può approfittare della sconfitta dell'Empoli per uscire nuovamente dalla zona retrocessione.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita forniti da Opta:



Il Bologna ha vinto due delle ultime nove sfide di Serie A contro il Chievo (4N, 3P) mantenendo la porta inviolata solamente in due match del parziale. Il Chievo ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A contro il Bologna (1P) dopo aver ottenuto i tre punti solamente una volta nelle prime 10 gare esterne contro i felsinei nella competizione (4N, 5P). Il Chievo ha realizzato 32 reti contro il Bologna in Serie A: solo alla Lazio (33) ha segnato di più nel massimo campionato.



Il Bologna arriva da due successi consecutivi al Dall’Ara in campionato, non infila tre vittorie casalinghe di fila in Serie A da settembre 2016. Il Chievo ha perso le ultime due partite di campionato, non infila tre sconfitte consecutive di Serie A dallo scorso novembre (serie arrivata a sette).

Chievo (6.3%) e Bologna (7.5%) sono due delle tre squadre con la percentuale realizzativa più bassa nel campionato in corso, tra loro il Frosinone (7%). Soltanto Fulham (76) e Hannover (62) hanno subito più gol del Chievo (61) nei cinque maggiori campionati europei in corso.



Bologna (19) e Chievo (16) sono le due formazioni che hanno incassato più reti nei primi 30 minuti di gioco nella Serie A in corso.



L’ultima marcatura multipla di Blerim Dzemaili in Serie A è arrivata contro il Chievo (doppietta nel marzo 2017), il centrocampista del Bologna ha esordito nel massimo campionato proprio contro i gialloblù (nel settembre 2008, con il Torino). Sergio Pellissier ha segnato quattro gol in Serie A contro il Bologna. Soltanto una delle ultime nove reti dell’attaccante del Chievo in campionato è arrivata in trasferta (contro il Milan ad ottobre 2018).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussè, Rigoni; Kiyine; Stepinski, Vignato.



