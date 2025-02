Bologna, chiusa la trattativa con la Sampdoria per Pedrola. Arriva in prestito

ZUMAPRESS.com

Affare fatto: il Bologna ha chiuso per l'arrivo di Estanis Pedrola dalla Sampdoria. I rossoblù, che stanno definendo la cessione di Posch in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta, hanno trovato l'accordo con i blucerchiati per il trasferimento dell'esterno classe 2003.

I DETTAGLI - Pedrola passerà al Bologna in prestito con obbligo di riscatto, come conferma Fabrizio Romano, e svolgerà le visite mediche lunedì 3 febbraio, nell'ultimo giorno del mercato invernale.

INFORTUNI - Il periodo alla Sampdoria di Pedrola, arrivato dal Barcellona nell'estate del 2023, è stato molto complicato a causa di diversi infortuni muscolari avuti nella scorsa stagione, chiusa con tre gol, tutti segnati nelle prime sette giornate. Poi l'operazione a fine maggio al tendine del bicipite femorale e il rientro a fine ottobre. In questa stagione ha giocato appena dieci partite, di cui solo tre da titolare tra campionato e Coppa Italia.