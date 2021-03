Salterà la gara da ex in programma a Bologna alla ripresa del campionato dopo la sosta. Stiamo parlando di Rodrigo Palacio, che era diffidato ed è stato ammonito ieri contro il Crotone. Verrà fermato per squalifica e non potrà giocare contro l'Inter. Un'assenza pesante per Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna.