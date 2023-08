Dan Ndoye, esterno svizzero del Basilea, è in procinto di passare al Bologna a titolo definitivo per 9 milioni più 2 di bonus. Come riferisce Sky, le visite mediche sono state fissate per la giornata di domani, quindi ci sarà la firma sul contratto. Per Ndoye 12 gol e 15 assist stagionali in un campionato di seconda fascia come quello elvetico, già tre assist in questo inizio di stagione.