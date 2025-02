Bologna-Como 2-0, il tabellino

Getty Images

De Silvestri (B) 25’ pt, Fabbian (B) 21’ stSkorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis (dal 1’ st Miranda); Moro (dal 37’ st El Azzouzi), Freuler; Ndoye (dal 6’ st Fabbian), Odgaard, Dominguez (dal 37’ st Cambiaghi); Dallinga (dal 18’ st Castro). All.: ItalianoButez; Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Valle (dal 40’ st Jack); Perrone (dal 32’ st Strefezza), Caqueret (dal 1’ st Da Cunha); Diao (dal 40’ st Iovine), Paz, Fadera; Cutrone (dal 18’ st Ikoné). All.: Fabregas.

MassimiFadera (C) per proteste al 39’ pt.Perrone (C) 9’ pt, Lykogiannis (B) 29’ pt, Fadera (C) 38’ pt, Caqueret (C) 45’ pt, Ndoye (B) 2’ st, Diao (C) 20’ st, Freuler (B) 48’ pt.3' più 3'.