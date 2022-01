alla partita di domani contro il Cagliari, valevole per la 21 giornata di campionato. Un match che la Lega Serie A ha deliberato che andrà disputato nonostante leUna situazione che il tecniconon ha digerito: "Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia:, pensando che ci siamo allenati in settimana o che il Covid riguarda le persone normali e non i calciatori.". Ma non vogliamo alibi, questo è un gruppo meraviglioso che lo ha dimostrato sempre, da quando arrivai, alla mia malattia fino alla pandemia. Abbiamo alcuni ragazzi positivi, avremo undici giocatori in campo e qualche cambio: la vita non si vive in assenza di problemi ma nonostante problemi".Mihajlovic ha fatto poi il punto sugli assenti: "La rabbia? Ci deve essere sempre ma gestibile, non di quella che ti si chiude la vena. Io credo sempre che l’onestà paghi più della furbizia.". Da segnalare che alla lista dei positivi al Covid si sono aggiunti nelle ultime ore i Primavera Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, che erano stati aggregati alla prima squadra.